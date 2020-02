TMB reubica vuit treballadors del metro amb malalties relacionades amb l'amiant

Ja són vuit els treballadors del metro amb malalties relacionades amb l'amiant que han estat reubicats o fan tasques diferents, segons confirmen fons de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a. Des de l'esclat de la crisi de l'amiant a l'empresa el gener del 2019, TMB s'havia negat a aplicar aquesta reivindicació dels sindicats però al desembre l'empresa va canviar de parer. A més dels canvis ja realitzats, hi ha una adaptació o reubicació pendent de formalitzar, segons expliquen les mateixes fonts.L'empresa recorda que els estudis higiènics fets als llocs de treball de les persones amb afectacions de salut han conclòs amb resultats negatius. TMB, per tant, insisteix que els treballadors no estan exposats a fibres del material contaminant.L'empresa defensa que les reubicacions o adaptacions dels llocs de treball s'han produït per factors "psicosocials". "Per raons de benestar laboral l’empresa ha obert la porta a modificar alguna de les seves condicions de treball actuals", expliquen les fonts de TMB.Els canvis s'han abordat en les reunions de negociació del conveni col·lectiu, on TMB i els sindicats van acordar emmarcar les reivindicacions per la crisi de l'amiant. Des de l'inici de les negociacions, les dues parts s'han mostrat discretes sobre les converses relacionades amb les afectacions de salut dels treballadors.El comitè d'empresa feia mesos que reclamava a TMB les adaptacions i reubicacions però l'empresa no va canviar de postura fins que els experts en amiant contractats per TMB van manifestar la seva opinió.Aquests sempre han insistit que no és segur mantenir en el mateix lloc de treball un empleat que ha manifestat patologies potencialment relacionades amb l'amiant. Fonts coneixedores de les converses entre assessors i empresa asseguren que els experts defensen que la reubicació dels afectats permet reduir les possibilitats que la patologia empitjori.El 17 de desembre TMB comunicava als sindicats que obria la porta a canviar de lloc de feina o assignar tasques diferents als empleats amb afectacions de salut. La decisió arribava dos mesos després de l'arribada de Gerardo Lertxundi com a conseller delegat de la companyia, en substitució d'Enric Cañas, que fins aleshores s'havia mostrat inflexible a l'hora d'acceptar les demandes dels treballadors.​Diverses fonts sindicals consultades pervaloren positivament que l'empresa hagi actuat finalment tot i que lamenten que l'empresa justifiqui les reubicacions o adaptacions a motius "psicosocials". Des de l'esclat de la crisi de l'amiant una de les reclamacions del comitè d'empresa ha estat que TMB reconegui que tots els treballadors del metro estan exposats al material contaminant.

