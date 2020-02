Podem Catalunya activa els mecanismes per rellevar la seva secretària general

Podem Catalunya ha activat els mecanismes per rellevar Noe Bail com a secretària general del partit i escollir el que serà el seu cinquè lideratge en cinc anys d'existència, marcats per les turbulències i la inestabilitat interna. Una majoria del consell ciutadà del partit -l'equivalent a la direcció- ha demanat que es forci la tria d'una nova cúpula aprofitant també que la formació a escala estatal ha promogut la renovació de càrrecs en els territoris amb mandats caducats.Fonts coneixedores del procés intern expliquen que Bail, que està en aquests moments de permís de maternitat, va assabentar-se de les intencions del consell ciutadà per l'escrit que van signar part dels dirigents del seu partit demanant escollir una nova direcció i, per tant, el seu relleu. Avançat per Europa Press, aquesta missiva la signaven els diputats que té Podem al Parlament, Conchi Abellán, Yolanda López i Lucas Ferro, així com la diputada al Congrés Mar García, entre altres dirigents.Fonts dels 21 impulsors de la iniciativa -la direcció té una trentena de membres després de les baixes dels darrers mesos- sostenen que Bail "es volia acollir" a aquesta fase de renovació d'òrgans autonòmics que ha posat en marxa Podem per després del congrés de Vistalegre 3, previst per a finals de març.Bail va ser escollida secretària general en unes primàries que es van haver de convocar d'urgència després que Xavier Domènech anunciés la seva dimissió i retirada de la primera línia de la política. La dirigent, que havia format part de l'anterior direcció comandada per Albano Dante Fachin, va guanyar el procés d'elecció contra pronòstic per només 19 vots respecte Jaume Durall, el candidat avalat oficialment pel partit. De fet, va assumir el lideratge del partit però sense poder fer el seu propi equip, ja que va heretar el que va dissenyar el propi Domènech, en un procés en el qual es va escollir només secretari general i no la direcció sencera.És aquest argument el que els impulsors del seu relleu posen sobre la taula per defensar que cal triar una nova cúpula que faci front a la nova etapa política que s'obre entre Catalunya i Espanya. "Actualment, la direcció a Catalunya és d'una secretaria general amb un consell ciutadà i uns documents polítics que no són els seus", sostenen. I afegeixen que el més "normal" és que ara "cadascú es pugui presentar amb el seu propi projecte". Tot i això, fonts pròximes a Bail lamenten "les formes" utilitzades i el fet que no hagi estat consultada durant la seva baixa maternal.El moviment de Podem Catalunya no és aliè a la pròxima convocatòria de les eleccions catalanes i a la fuga de dirigents que, després dels mals resultats de les eleccions municipals, va agreujar la situació de descomposició del partit. El 30 de maig, fins a cinc dirigents de la direcció van dimitir i van publicar una carta en la qual qualificaven de "desastrosa" l'aposta municipalista, lamentaven que el partit s'hagués convertit en "crossa" del PSC i censuraven la "persecució de les postures més sobiranistes" dins de la formació. De fet, van denunciar també que no s'havia "respectat la sobirania local" de cercles de Podem a l'hora de confeccionar candidatures com Badalona o Terrassa.Ara, la majoria que impulsa el relleu de Bail són dirigents amb una estreta vinculació amb els comuns, que no han culminat la confluència que inicialment havien previst amb la formació lila. Aquesta pla ja va embarrancar amb Albano Dante Fachin al capdavant i la intenció de Domènech quan, a més de liderar Catalunya en Comú, va assumir la secretaria general de Podem Catalunya, era reconduir-ho . La confluència sempre ha comptat amb l'aval de Pablo Iglesias i, al mateix temps, ha topat amb resistències a Podem Catalunya. La mateixa Bail ha bregat per mantenir una identitat pròpia del partit al marge dels comuns. Ara, qui assumeixi el timó de Podem, heretarà aquesta qüestió encara sense resoldre però que s'afrontarà en un moment en què Jéssica Albiach, membre de Podem, és coordinadora nacional de Catalunya en Comú i es prepara per ser, com va avançar NacióDigital, la candidata a les pròximes eleccions catalanes.

