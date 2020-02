El Govern transmet als cònsols que Catalunya està preparada per al coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, s'han reunit aquest dimarts durant aproximadament una hora al Departament de Salut amb els representants d'una cinquantena de països del cos consular a Barcelona. Els consellers han defensat que Catalunya està preparada per a detectar i tractar el coronavirus -ara batejat com a Covid-19- , han recordat que no hi ha cap cas al país i han mantingut que no s'està davant d'una situació excepcional.Els representants del cos consular han pogut conèixer de el Protocol d'actuació a Catalunya davant de casos sospitosos d'aquest virus i també les actuacions que està fent l'Agència de Salut Pública en el marc del Mobile World Congress (MWC). La reunió s'ha produït el mateix dia que s'han produït noves baixes de pes a l'MWC, com les de Facebook i Cisco, i mentre els organitzadors de la fira estudien si la suspenen o no, una decisió final que prendran divendres Entre els prop de 50 membres presents a la reunió hi havia representants de països com la Xina, Regne Unit, Estats Units, Japó, Alemanya, França, Portugal, Itàlia, Bèlgica, Croàcia, la República Txeca, Països Baixos, Malàisia, Filipines, Argentina, Brasil, Hongria, Ucraïna, Perú i Romania, entre d'altres

