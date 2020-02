Nou accident mortal en 48 hores al mateix tram de carretera de la Noguera

Una persona ha mort i quatre més han resultat ferides aquest dimarts a la tarda al punt quilomètric 124 de la C-14, a Vilanova de l'Aguda (Noguera), el mateix en el qual va perdre la vida un jove de 26 anys en un accident el passat diumenge. Els Mossos d’Esquadra han rebut l'avís a les 15.31 h.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb cinc ocupants ha sortit de la via i, com a conseqüència de l'accident, ha mort una passatgera. Els altres quatre ocupants del vehicle han resultat ferits de gravetat.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats del Sistema d'Emergències Mèdiques.Els altres quatre ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració: el conductor, ferit greu, i una passatgera, en estat crític, han estat evacuats amb helicòpter als hospitals de Bellvitge i Vall d’Hebron respectivament. Les altres dues passatgeres han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.Amb aquesta víctima, ja són 15 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

