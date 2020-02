Dembélé es perdrà el que resta de temporada després de ser intervingut al bíceps femoral

Ousmane Dembélé no trepitjarà el terreny de joc durant el que resta de temporada. L'atacant francès, que ha estat intervingut aquest dimarts a Finlàndia de la seva lesió al bíceps femoral, estarà sis mesos de baixa, tal com ha comunicat el Barça a través d'un comunicat.El futbolista es va lesionar el passat 3 de febrer durant un entrenament mentre s'estava recuperant d'uns problemes que arrossegava a la mateixa zona. Les proves que se li van realitzar van confirmar que Dembélé patia una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta.La baixa del francès se suma a la de Luis Suárez, que va passar pel quiròfan al gener a causa d'una lesió al menisc extern del genoll dret. L'uruguaià també es perdrà el que resta de temporada.Amb l'absència de Dembélé, el Barça es veu obligat a buscar un davanter per afrontar el tram final de la temporada. Després de vendre Carles Pérez a la Roma i el jove del filial Abel Ruiz al Braga, el club blaugrana només disposa de dos jugadors ofensius amb fitxa del primer equip (Messi i Griezmann), a banda d'Ansu Fati. Segons van avançar Quique Guasch i Jaume Rius a NacióDigital , l'opció que sona amb més força a les oficines del club és Ángel Rodríguez, davanter del Getafe per qui els blaugrana pagarien 20 milions d'euros. El davanter de 33 anys, però, no podrà disputar partits de Champions League perquè ja ha disputat minuts a l'Europa League.

