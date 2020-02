Viure a l'Eixample serà «or»: l'avís del sector immobiliari sobre l'habitatge a Barcelona

L'avís del sector immobiliari als veïns és clar. D'aquí a deu anys viure al districte de l'Eixample de Barcelona serà "or pur". Així s'ha expressat aquest dimarts Albert Bosch, conseller delegat de la immobiliària Housfy, una de les que té més pes dins el sector, en un debat al Barcelona Tech City amb el fundador de Badi, Carlos Pierre. La conversa ha estat moderada per la consellera delegada de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener.



"No dic que arribem als 20.000 euros per metre quadrat –el preu dels immobles al centre de Londres- , però en deu anys, ens trobarem amb sorpreses importants", ha afirmat Bosch, en la línia de les tesis exposades reiteradament pel sector immobiliari a Barcelona.

La densitat més gran de les urbs, així com l'increment de la longevitat de les persones, provocarà un augment de la demanda i, conseqüentment, un increment del preu del lloguer, segons Pierre. "Cal habitatge nou", ha assegurat el conseller delegat de Badi.Bosch ha demanat a les administracions que la venda de l'habitatge sigui "més àgil i més fàcil". Per fer-ho, ha reclamat permetre realitzar els tràmits en línia i reduir les taxes amb l'objectiu de facilitar "la rotació d'immobles".

