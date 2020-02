«Covid-19»: el coronavirus de Wuhan ja té nom

El coronavirus de Wuhan ja té nom. Després d'una reunió de 300 experts a Ginebra, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decidit batejar l'agent patogen amb el nom de "Covid-19".L'OMS argumenta que aquesta denominació no fa referència "a cap localització geogràfica específica, animal o grup de persones" per "evitar estigmatitzacions", tal com ha explicat aquest dimarts Tedros Adhanom Ghebreyesis, director general de l'organisme internacional.Segons les últimes dades, el coronavirus ja ha provocat més de mil morts a tot el món, la gran majoria d'elles a la Xina. A banda, les autoritats sanitàries del gegant asiàtic assenyalen que hi ha més de 42.500 persones infectades.El virus encara no ha arribat a Catalunya, però el seu impacte al país és enorme. A causa de la seva ràpida expansió, diverses empreses han decidit no assistir al Mobile World Congress de Barcelona per evitar possibles contagis. L'empresa organitzadora de l'esdeveniment, GSMA, ha anunciat que celebrarà reunió aquest divendres per decidir si finalment cancel·la l'esdeveniment . A Espanya, s'han detectat dos casos de coronavirus: un a l'illa canària de La Gomera i l'altre a Mallorca.

