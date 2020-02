La data de les eleccions obre un nou front entre JxCat i ERC

🎥 consellera @meritxellbudo : "És competència del president de la Generalitat decidir la convocatòria de la data de les eleccions i, per tant, serà el president @QuimTorraiPla qui, un cop aprovats els #Pressupostos2020 en tràmit parlamentari, comunicarà la data de les eleccions" pic.twitter.com/cn3l4j2KMM

🎥[VÍDEO] @perearagones: "Mai havia passat que hi hagi un govern espanyol assegut a negociar sobre el futur de Catalunya,❌no anem a parlar d’un Estatut o del finançament, anem a parlar de com es posa fi a la repressió i de com es consulta📩a la ciutadania sobre la independència" pic.twitter.com/K6SgwGWVxm