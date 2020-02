La pel·lícula coreana que ha revolucionat els Oscars estarà subtitulada al català aquest divendres

Va ser la protagonista de la nit dels #Oscar2020. Amb ella celebrarem el dia dels enamorats.

Gisaengchung -en català, Paràsits- va ser la gran triomfadora de la nit dels Oscars . La pel·lícula del coreà Bong Joon-ho va fer història a la nit dels premis de l'Acadèmia de Hollywood en ser la primera pel·lícula de parla no anglesa en guanyar el premi a millor pel·lícula -també va guanyar el de millor film internacional, així com el de millor director i millor guió original-.Gisaengchung no està doblada al català i, en els cinemes de Catalunya, s'emet en versió original -coreà- subtitulada en castellà -conegut com a VOSE- o, a la majoria de llocs, completament doblada en castellà. A partir d'aquest divendres, però, hi haurà un lloc on estarà disponible amb subtítols en català: a la plataforma de contingut en streaming Filmin.Així ho ha anunciat en les últimes hores la mateixa plataforma, que serà la primera de donar sortida a la versió VOSCAT que ha trencat tots els motlles als Oscars.

