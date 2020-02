Una parella es casa a l'Hospital Clínic el mateix dia que neix el seu fill

Felicitem a aquesta parella que han decidit casar-se a la Maternitat i avui han tingut un fill. La mare i el bebé estan molt bé pic.twitter.com/Fclf6Ouwpc — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) February 8, 2020

Un casament en una sala de parts. Aquesta atípica celebració va tenir lloc el passat dissabte 8 de febrer a l'Hospital Clínic de Barcelona després que la dona trenqués aigües just el mateix dia que la parella havia de celebrar l'enllaç.El mateix centre sanitari va voler compartir aquest fet insòlit a la xarxa amb una imatge on apareix la núvia embarassada amb el vestit de casament estirada al llit. Al seu costat, el marit aguanta un ram de flors mentre la resta de la família i una infermera de l'hospital posen per la foto."Felicitem aquesta parella que ha decidit casar-se a la Maternitat i avui ha tingut un fill. La mare i el bebè estan molt bé", diu el text que companya la fotografia.

