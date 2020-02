​Cinc entitats d'Osona creen un concurs literari sobre «la catàstrofe» de la indústria porcina

Cinc entitats d'Osona -el Grup de Defensa del Ter (GDT) Setembre - han creat el primer concurs literari sobre "la catàstrofe" de la indústria porcina. Tot i que la iniciativa neix a Vic, els impulsors han obert la convocatòria de "El porc del demà" a tot l'Estat perquè consideren que es tracta d'una problemàtica que, cada cop més, té influència més enllà de Catalunya."A Osona hi ha més del 50% de les fonts contaminades per nitrats, però a Catalunya la xifra se situa al 41% i el problema s'estén arreu", ha explicat la portaveu de GDT, Ginesta Mary. L'objectiu és denunciar l'impacte que té el model ramader al territori i, per tant, els relats han de tractar sobre la decadència de la industria porcina.Imaginar com serà el món si es porta l'actual model ramader fins a les últimes conseqüències. Aquesta és la finalitat del primer concurs literari de relats sobre la "catàstrofe" de la indústria porcina. La iniciativa vol posar sobre la taula, des d'un punt de vista cultural, la problemàtica d'aquesta indústria que, segons denuncien, en el cas d'Osona, suposa la contaminació de les aigües per culpa dels nitrats provinents dels purins, i la desaparició de la petita pagesia familiar i arrelada al territori.Al concurs, hi podrà participar qualsevol persona major de setze anys. Del conjunt de relats presentats, se'n seleccionaran deu, que seran publicats per l'editorial Pol·len en una coedició entre totes les entitats. Pel que fa al jurat, estarà format per membres de les entitats convocants i persones de prestigi dins el món literari i de l'activisme.La presentació dels relats es pot fer del 15 de febrer al 15 d'abril i l'entrega de premis tindrà lloc a la Fira Literal de Barcelona, el 24 de maig.

Consulta les bases del concurs

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor