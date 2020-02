El portal «Catalunya News» tanca el seu segon mes amb mig milió de pàgines vistes

El portal catalunyanews.cat tanca el seu segon mes amb mig milió de pàgines vistes per un total de 180.000 usuaris. Des de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), l'organisme encarregat d'impulsar la web, les xifres de visibilitat al gener "són magnífiques" perquè han crescut "de forma exponencial".L'ACPC assenyala que la cobertura del temporal Gloria, l'explosió a la petroquímica de Tarragona i els canvies en les vies i estacions de Renfe han permès millorar les xifres registrades el desembre.Les dades publicades per l'ACPC també posen de manifest que una tercera part dels usuaris que han visitat el portal són de Barcelona, un fet que evidencia "la importància de les notícies locals i la mobilitat en el territori".La web catalunyanews.cat és un portal de notícies que, a banda de generar informacions pròpies, funciona com a repositori que aglutina a temps real les notícies més rellevant que publiquen els 43 mitjans digitals associats a l'entitat, entre ells

