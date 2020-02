TV3 i Catalunya Ràdio tornen a milers de llars de la Catalunya Nord

Uns 16.000 habitants del Conflent, a la Catalunya Nord, podran sintonitzar TV3 a la seva televisió o Catalunya Ràdio al seu transistor per primera vegada després de gairebé una dècada, a partir d'aquest dijous al matí. I ho podran fer gràcies a l'antena que hi instal·larà la Plataforma per la Llengua conjuntament amb el Casal del Conflent.Fins ara, en aquesta zona de la Catalunya Nord, l'únic mitjà exclusivament en català que hi arribava era Ràdio Arrels. Aquests milers de persones -una meitat se'n beneficiarà directament de l'antena, i l'altra, gràcies a repetidors que s'instal·laran en les properes setmanes- se sumen als veïns de diversos municipis -no tots- de la plana del Rosselló, que ja reben els canals en català gràcies als repetidors situats a la part més nòrdica de les comarques gironines, segons ha explicat la Plataforma per la Llengua aLes televisions catalanes es van veure a la comarca durant els anys 90, gràcies a uns repetidors privats insta·lats el 1992. Uns repetidors que van esdevenir inservibles amb la desconnexió de la televisió analògica al novembre del 2011, substituïda per la TDT. Des d'aleshores, el retorn de TV3 a la zona ha estat una demanda veïnal recurrent.La Plataforma per la Llengua denuncia, com és evident, que la situació dels mitjans audiovisuals en català a la Catalunya Nord és "precària". La presència de TV3 i Catalunya Ràdio és "quasi inexistent" i, fins que aquest dijous canviï la situació, es redueix al consum per streaming.Amb la nova antena, els ciutadans del Conflent podran veure TV3, el 3/24, el 33, l'Esport3 i el Canal Super3, així com les emissores Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat.

