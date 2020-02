Plataforma per la Llengua i altres entitats exigeixen al Congrés que l'Estat garanteixi la diversitat lingüística

by

La Plataforma per la Llengua, juntament amb diverses entitats socials que treballen en favor del català, l'aragonès, l'eusquera i el gallec, s'han reunit aquest dimarts al Congrés amb els grups parlamentaris –excepte Cs i Vox- per "exigir" a l'estat espanyol que garanteixi "la diversitat i la igualtat lingüística" arreu del territori.Els impulsors de la iniciativa també han entregat el manifest elaborat per totes les entitats l'octubre de l'any passat on reivindiquen, entre d'altres coses, que no hi hagi llengües "superiors". D'altra banda, reclamen a l'estat que atengui les recomanacions del Consell d'Europa sobre els incompliments de la Carta de Llengües Regionals i li recorden que té fins l'1 d'agost per anunciar quines mesures adoptarà. El manifest el signen la pròpia Plataforma per la Llengua, Omnium Cultural, Ciemen, Acció Cultural del País Valencià, Kontseilua, A Mesa pola Normalización Lingüística, Nogará i Iniciativa pol Asturianu.El manifest, Igualtat lingüística: llibertat, pluralitat i democràcia, que les entitats van redactar l'any passat i que, segons han explicat, té com a objectiu aconseguir que les considerades llengües "regionals o minoritàries" no siguin "ni més ni menys" que el castellà.Els impulsors han criticat que, per exemple, que les traduccions al BOE triguin "més que l'elaboració del propi document" o que el registre electrònic no estigui en altres llengües. També que el telèfon de l'administració general de l'Estat no estigui "capacitada per entendre i oferir resposta" en altres llengües.D'altra banda, han recordat que el passat mes de desembre el Consell d'Europa va reclamar a Espanya que fomentés i protegís el català i la resta de llengües cooficials. L'informe del comitè d'experts sobre llengües va alertar que l'estat espanyol incomplia els acords i compromisos per protegir-les.En aquest sentit, han recordat que l'organisme europeu ha donat a Espanya de termini fins a l'1 d'agost d'aquest any per anunciar quines mesures emprendrà per atendre les seves recomanacions.El text del manifest proclama que el dret de pobles i persones a emprar el seu propi idioma és un "dret humà", i que les llengües pròpies que es parlen a l'Estat diferents del castellà "han de gaudir dels mateixos drets i deures que es reconeixen" a aquest idioma. Els signants destaquen en primer lloc que han de gaudir en els seus territoris del "deure de coneixement", és a dir, el deure de conèixer-les, com ocorre amb el castellà."L'Estat ha d’assumir de facto i de jure –i no només retòricament, com ara– la seva condició plurilingüe en la legislació les administracions, començant per la seva Constitució, i ha de seguir l'exemple de les societats plurilingües més avançades, com ho són Bèlgica, Suïssa, Finlàndia o el Canadà", assenyala també el manifest.

