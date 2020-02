Detenen un lladre amagat sota un llit després de robar en un pis a Salou

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a Salou un home de 43 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força. Els fets es van produir quan un testimoni va alertar sobre la presència d'un individu, al carrer de Josep Carner, escalant per les balconades d'un edifici. Diverses patrulles es van desplaçar a la zona i van veure com un lladre entrava en un pis i abaixava de cop la persiana per amagar-se.Una patrulla va decidir accedir a l'immoble del costat i, un cop dins, els agents van observar que estava tot regirat i que, a més, hi havia diversos objectes embolicats entre llençols, a punt per endur-se'ls. Per això, els agents van treure unes barres metàl·liques que separaven els balcons i van entrar al pis on s'havia amagat el lladre.Un cop dins, els agents van sentir soroll en una de les habitacions i van enxampar l'home amagat sota un llit. Els Mossos van detenir l'home i durant l'escorcoll van trobar-li una navalla, un tornavís, dos mòbils i diverses joies.Segons ha informat la policia, el detingut, amb una onzena d'antecedents policials, va passar ahir dilluns, 10 de febrer, a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

