El «Financial Times» reconeix Catalunya com la millor regió per invertir al sud d'Europa

La publicació fDi Magazine, de molt prestigi en el sector econòmic, que pertany al grup Financial Times, ha reconegut Catalunya com la millor regió per invertir al sud d'Europa pel període 2020-2021. És la tercera vegada que aquest rànquing bianual -un dels més prestigiosos a escala internacional- situa el país en aquesta primera posició.En total, per elaborar aquesta classificació, l'fDi Magazine ha analitzat unes 150 regions tenint compte criteris com la connectivitat, el clima de negocis, el potencial econòmic, el capital humà/estil de vida o l'estratègia de captació d'inversions estrangeres."Estem molt satisfets ja que aquesta distinció ens posiciona com un hub d'inversió tecnològica", ha valorat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.

