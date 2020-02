La Moncloa demana «confiança» a les companyies del Mobile per evitar suspendre el congrés

Quan falten tres dies perquè els organitzadors del Mobile World Congress decideixin si se suspèn o no el congrés de telefonia mòbil, la Moncloa s'ha esmerçat en transmetre un missatge de tranquil·litat perquè es mantingui. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha demanat "confiança" a les multinacionals que participen al congrés perquè no hi ha cap situació de risc "afegida" perquè les companyies es facin enrere. "Volem que se celebri en condicions de normalitat", ha insistit.Montero ha argumentat que la pròpia organització ha augmentat les mesures de seguretat, ha subratllat que Espanya té un dels "millors sistemes de salut pública" del món i ha demanat no "alentar" una situació en la qual la "desinformació" impedeixi fer una diagnosi adequada de la situació. El risc de contagi a Espanya, ha insistit, és baix, motiu pel qual ha reclamat "prudència" i "tranquil·litat". El govern espanyol, ha dit, està en contacte tant amb les autoritats sanitàries com amb els organitzadors."El nostre sistema sanitari està absolutament preparat per fer front a qualsevol contingència", ha insistit la portaveu, que ha precisat que les dues persones que, a la Gomera i Mallorca, s'ha detectat que tenen el virus es van contagiar fora d'Espanya, estan "asimptomàtiques" i estan sent monitoritzades.El consell de ministres també ha preparat aquest dimarts el terreny per dissenyar els pressupostos amb l'aprovació del sostre de dèficit, que s'ha fixat en l'1,8%, una dècima més del que havia previst inicialment. De cara al 2021 es preveu que sigui de l'1,5% i del 0,9% el 2023, any en què preveu que el deute públic estigui al voltant del 90% del PIB. La Moncloa ha insistit que el major esforç el farà l'administració central perquè el seu objectiu de dèficit se situa en el 0,5%, fet que suposa rebaixar vuit dècimes.El govern espanyol també ha aprovat el sostre de despesa, que ha precisat que serà de 127.609 milions, un 3,8% més que el pressupost base del 2019. Montero ha insistit que la previsió que els comptes s'aprovin "a l'estiu" i que la seva tramitació no arribarà al Congrés fins que el govern tingui garantit el suport suficient perquè prosperin.Tant Montero com la vicepresidenta Calviño han assenyalat que l'objectiu dels pressupostos serà reduir el dèficit i el deute "sense posar en risc" el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

