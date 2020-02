Torra decidirà amb partits i entitats si porta el mediador a la mesa de diàleg

Els partits i entitats independentistes es reuniran fora del focus al llarg dels propers dies per definir quines són les qüestions definitives que es posaran sobre la taula en la primera trobada de la mesa de diàleg entre l'Estat i la Generalitat. Un dels aspectes estrella és el del mediador, impulsat especialment per Junts per Catalunya (JxCat) i aprovat també pel Parlament amb els vots d'ERC -que no el veu tant necessari-. Segons ha assegurat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, l'aposta pel mediador es tractarà en aquesta trobada de partits i entitats, que es vol allunyar del focus mediàtic."Existeix la necessitat que hi hagi figura de mediador. Cal donar garanties de tots els acords, i la millor manera de fer-ho és amb aquesta figura", ha assegurat Budó. El relator també és demanat amb insistència per part de Carles Puigdemont, líder de JxCat, que ahir hi va insistir des de Brussel·les al costat de Clara Ponsatí, que s'estrenava com a europdiputada en sessió plenària."No sabem quan seran les eleccions catalanes". La frase és Budó, i l'ha pronunciat aquest dimarts en la roda de premsa posterior al consell executiu. Torra va anunciar fa dues setmanes que faria pública la data de les eleccions un cop aprovats els pressupostos , però encara no està decidida. De fet, Budó ha insistit que "en cap moment" es va dir que la data seria immediata un cop aprovats els comptes, de manera que ha obert la porta a que siguin més enllà de l'estiu . Hi ha sectors governamentals i també de JxCat que aposten per situar-les a la tardor."És competència del president decidir el moment més idoni", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha avisat que només Torra té la potestat de decidir quan són. "En aquests moments no tenim cap data concreta, i esperarem que faci l'anunci", ha assenyalat Budó, que ha tancat la porta al fet que siguin després que passin els 54 dies immediatament posteriors a la llum verda definitiva als pressupostos, que aquesta setmana superaran el debat a la totalitat. En teoria, els comptes haurien de sortir aprovats a finals de març del Parlament amb el vot dels comuns.

