ERC pressiona per la regulació del lloguer després del compromís de Sánchez amb Colau

El grup municipal d'ERC a Barcelona ha sortit al pas del compromís adquirit pel president espanyol, Pedro Sánchez, després de la reunió amb l'alcaldessa, Ada Colau, divendres passat. Sánchez va assegurar que el seu executiu compliria amb "allò acordat" entre PSOE i Podem en matèria d'habitatge, és a dir, amb la possibilitat que els ajuntaments i les comunitats autònomes regulin els preus del lloguer a les zones "tensionades". Aquest dimarts, la regidora d'ERC Eva Baró ha insistit que la ciutadania "reclama" la mesura i ha demanat abordar el debat per "responsabilitat política".Baró serà precisament qui presidirà la comissió no permanent d'estudi sobre la regulació dels peus del lloguer, que l'Ajuntament va aprovar crear a petició d'ERC. S'espera que la comissió es constitueixi al febrer i celebri la primera sessió al març.En total se celebraran quatre sessions per abordar la situació de l'habitatge a Barcelona, estudiar experiències internacionals de regulació del lloguer, analitzar el marc competencial per aplicar la mesura i valorar l'impacte social i econòmic que tindria la regulació. Els grups hauran d'acordar quines compareixences tenen lloc i la comissió també tindrà una cinquena sessió de conclusions.Baró ha reclamat prioritzar "l'interès de la ciutadania" i ha reivindicat que regular els preus del lloguer és una pràctica que ja han experimentat altres ciutats com París o Berlín.

