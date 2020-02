El TC notifica a Torrent, Costa i Campdepadrós que els porta a Fiscalia per possible desobediència

El Tribunal Constitucional ja ha notificat al president del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident primer, Josep Costa; i el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, que els porta a Fiscalia per un possible delicte de desobediència en les seves resolucions. Segons el tribunal, la Mesa hauria desobeït en els seus acords del 22 i 29 d'octubre, quan va admetre a tràmit la proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem de l'1-O. El TC va decidir per unanimitat el 28 de gener estimar l'incident d'execució presentat per l'advocat de l'Estat.El text tramitat i aprovat posteriorment per la majoria del ple constatava que el Parlament "reitera i reiterarà tants cops com ho desitgin els diputats la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític", així com la reprovació de la monarquia.Segons han informat fonts de la mesa de la cambra catalana, la Fiscalia ha decidit arxivar les denúncies per incompareixença al Parlament que havia fet la mesa després que es cités dues vegades a ex-alts càrrecs del govern espanyol a la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17-A. Alguns dels membres citats que no hi van assistir van ser l'exvicepresidenta de l'executiu espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido i els exministres d'Exteriors Alfonso Dastis i José Manuel García-Margallo.Per altra banda, a la sessió de la Mesa d'aquest dimarts s'ha acordat traslladar a la Fiscalia les incompareixences de l'expresident del Senat Pío García-Escudero i el membre del PP Ignacio Cosidó, després que se'ls cités dues vegades a la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 i no hi assistissin.

