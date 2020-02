El jutge contradiu la Fiscalia i autoritza el permís de 72 hores de Cuixart

El jutge de vigilància penitenciària ha autoritzat el permís de 72 hores sol·licitat per Jordi Cuixart. D'aquesta manera, el tribunal contradiu la Fiscalia, que s'havia oposat a la petició feta pel president d'Òmnium . El jutge argumenta que Cuixart ha complert una quarta part de la condemna i ha mostrat bona conducta en la seva reclusió al centre penitenciari de Lledoners.El document conclou, per justificar la decisió, que ara mateix "no existeixen indicis de reincidència delictiva ni de trencament de la condemna" que motivin la denegació del permís i fa una esmena a la totalitat als arguments utilitzats per la Fiscalia. El ministeri públic disposa ara d'una nova oportunitat per recórrer el pronunciament del jutge, que aplana el camí a Cuixart per gaudir de 72 hores fora de la presó.En el seu escrit d'al·legacions, la Fiscalia argumentava que no era procedent deixar sortir Cuixart durant tres dies de la presó perquè era "prematur", "injustificat" i "improcedent". Entre d'altres motius, el ministeri públic assenyalava que el president d'Òmnium no havia "assumit els fets delictius" ni tampoc havia mostrat "penediment".La decisió final l'ha pres el jutjat de vigilància penitenciària, que és el responsable quan les peticions de permís són d'entre 48 hores i set dies. En el primer permís que va obtenir Cuixart qui va prendre la decisió final va ser Institucions Penitenciàries, que depèn del Departament de Justícia.

