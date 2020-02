Aznar i Rajoy declararan com a testimonis al judici per la caixa B del PP

Els expresidents del govern espanyol José María Aznar i Mariano Rajoy declararan com a testimonis en el judici que pròximament celebrarà l'Audiència Nacional pel cas de la caixa B del PP, que investiga el presumpte pagament amb diner negre de la reforma de la seu estatal del partit, al carrer Gènova de Madrid. Els també expresidents populars declararan després que el tribunal hagi acceptat la petició en aquest sentit de les acusacions populars, que exerceixen Esquerra Unida i l'Associació Advocats Demòcrates per Europa (Adade).El tribunal format pels magistrats José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu Merelles i María Fernanda García Pérez demana a les acusacions, en el seu acte d'admissió de prova, que facilitin les dades necessàries per poder procedir a la citació d'Aznar i Rajoy per poder procedir a la seva citació. Fonts jurídiques han apuntat que aquestes testificals han estat admeses per la sala.En el cas d'Aznar -la compareixença del qual només demana Adade- serà la primera vegada que comparegui a l'Audiència Nacional perquè expliqui què sap sobre la presumpta comptabilitat paral·lela dels populars. Va ser durant la seva compareixença a la comissió del Congrés que investiga el presumpte finançament il·legal del PP quan va assegurar que "no existeix cap caixa B" al seu partit, i va negar el cobrament o l'ordre de pagaments de sobresous "il·legals" a dirigents de l'organització que va presidir entre els anys 1990 i 2004.Els que sí que han testificat ja sobre aquest cas a l'Audiència Nacional van ser algun dels ministres d'Aznar, com Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato i Ángel Acebes. Tots ells van declarar en el judici per la primera època de la trama Gürtel que no sabien com es finançava el PP, ja que, segons van afirmar, era un tema de la tresoreria, que llavors portava Álvaro Lapuerta, la responsabilitat del qual en aquest cas va quedar extingida després de la seva mort.Tots ells tornaran a l'Audiència Nacional per declarar pel pagament de la reforma de la seu dels populars. També ho farà l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; l'expresident de l'Senat Pío García Escudero; empresaris que figuren com a donants en els cas dels papers de Bárcenas, algun d'ells condemnat per alguna altra peça de la Gürtel; el número dos de la trama i exsecretari d'Organització del PP a Galícia, Pablo Crespo; o l'expresident de Sacyr Vallehermoso, Luis de l'Rivero.

