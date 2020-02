Sis milions d'euros per a la lluita contra el càncer

El president de La Caixa , Isidre Fainé, i el director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) , Josep Tabernero, han signat una aliança per promoure la lluita contra el càncer a través del programa de recerca oncològica del VHIO – La Caixa.En total, La Caixa destinarà 6 milions d’euros entre 2020 i 2023 a la recerca pionera de nous tractaments personalitzats, al desenvolupament de nous fàrmacs i a l’impuls d’assajos clínics en el marc de la Unitat d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – La Caixa.Des que, fa 10 anys, es va posar en marxa la UITM – La Caixa, s’han inclòs 302 pacients en assajos clínics i l’Agència Americana del Medicament (FDA) ha aprovat l’ús de 30 fàrmacs desenvolupats en aquesta unitat.Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), s’estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones a Espanya tindrà un càncer al llarg de la seva vida. Es preveu que, l’any 2040, la incidència del càncer augmenti el 60 %."Projectes amb aquesta profunditat i aquest impacte reafirmen el nostre compromís amb la lluita contra les malalties més greus i, per extensió, amb la societat. La UITM – La Caixa ha dut a terme una tasca encomiable en l’última dècada i s’ha convertit en un centre pioner a Europa. Avui refermem el nostre suport a la unitat perquè estem convençuts que, com fins ara, els seus èxits tindran una repercussió directa en moltes persones amb malalties oncològiques i, per tant, en la lluita contra el càncer", ha explicat Isidre Fainé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor