El Govern nomena els nous delegats a Mèxic, l'Argentina i Tunísia després de reactivar les oficines

El Govern ha nomenat aquest dimarts els delegats a Mèxic, l'Argentina i Tunísia. Es tracta de Lleïr Daban, David Poudevida i Ahmed Benallal, que ja havien estat escollits abans que Josep Borrell, en el seu temps com a ministre d'Exteriors, recorrés l'obertura d'aquestes tres delegacions, ja reactivades després de la investidura a Madrid Daban, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, porta set anys treballant a Mèxic. Poudevida, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, en els darrers deu anys ha desenvolupat projectes en mercats d'Àsia, els Estats Units, Sud-amèrica i Europa. Benallall, nascut a Tànger, ha estat director del Consell Islàmic Cultural de Catalunya i responsable de projectes d'immigració a Catalunya.El consell executiu del 15 de gener va tornat a aprovar el decret de creació de les tres delegacions catalanes -Mèxic, l'Argentina i Tunísia- que estaven suspeses cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) arran del recurs que va interposar el Ministeri d'Exteriors en el mandat de Josep Borrell.El decret validat per l'executiu català actualitzava les funcions de les tres delegacions, amb novetats en els països que tenen adscrits a la seva zona d'influència. La iniciativa de la conselleria d'Exteriors pilotada per Alfred Bosch permetrà que les oficines de la Generalitat tornin a funcionar després del veto imposat pel Ministeri d'Exteriors, ara en mans d'Arancha González Laya. Amb l'acord d'aquest dimecres, el Govern pretén recuperar la seva presència institucional a l'Amèrica Llatina i la zona del Magreb.El contenciós obert al TSJC ve de lluny. En el mandat de Borrell, el govern espanyol va intentar frenar la reobertura de delegacions de la Generalitat a l'exterior, tancades arran de l'aplicació de l'article 155. En una mesura semblant a la d'aquest dimecres, e l Govern ja va aprovar el setembre passat sis decrets per restablir el funcionament d'altres sis oficines a l'estranger: Alemanya, Suïssa, el Regne Unit, França, Itàlia i els EUA.

