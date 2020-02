La conductora morta en caure a un canal a Ripoll es va saltar un control dels Mossos

La conductora d'un cotxe ha mort aquesta nit en una sortida de via a la C-17 a Ripoll. El vehicle ha quedat bolcat en un canal d'aigua. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven sis minuts de la mitjanit.La dona ha estat aturada uns minuts abans en un control de drogoalcoholèmia al punt quilomètric 91 de la C-17, a l'entrada sud de Ripoll. La víctima s'ha aturat però quan els agents li han dit que s'arrambés a la carretera, ha fugit sense donar explicacions. Els mossos han desmuntat el control i han seguit el seu rastre, segons ha explicat un portaveu del cos aJa no hi han arribat a temps. Els agents han vist una polseguera i en arribar ja han trobat el cotxe que havia sortit de la via i havia quedat bolcat al canal del Roig. Els Mossos han engegat una investigació per saber què ha passat.La conductora no portava identificació i anava sola, segons ha confirmat la policia.Amb el sinistre, s'han activat dues patrulles dels Mossos, nou dotacions dels Bombers, entre les quals unitats subaquàtiques i de muntanya, així com tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta ja són 14 les víctimes que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes catalanes.

