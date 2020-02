Netflix ja permet desactivar una de les opcions que més molestava els usuaris

Després de mesos de queixes, per fi Netflix ha escoltat els seus usuaris i ja permet desactivar una de les funcions més odiades de la plataforma.I és que fins ara, com segurament sabreu, quan estàveu consultant el catàleg i us quedàveu aturats un segon damunt una sèrie o peli, es reproduïa el seu tràiler automàticament.- Inicia sessió a Netflix des d'un navegador web- Vés al menú i selecciona l'opció "administrar perfils"- Selecciona el perfil que vols actualitzar- Desmarca l'opció "Reproduce automáticamente los avances mientras navegas en todos los dispositivos".

