Òmnium reclama «Amnistia Ara!» als carrers d'arreu de Catalunya

Mala tàctica

Per Anonim 1234 el 11 de febrer de 2020 a les 12:13 0 0

Cada com que algú o algun organisme (Amnistia Internacional, etc.) demana l'alliberament dels presos i espanya no els allibera, espanya queda reforçada anímicament, es sent més forta perquè veu que ni cap organisme ni ningú els pot fer moure ni un milímetre. "Exigir" a l'adversari una cosa que no et concedirà té com a efecte que ell queda més reforçat i tu quedes més debilitat, ell queda com guanyador i tu com perdedor.