Aragonès confirma que participarà amb Torra a la mesa de negociació

El vicepresident del Govern i coordinador general d'ERC, Pere Aragonès, ha confirmat que formarà part de la taula de negociació entre governs que es reunirà per primera vegada abans que acabi el febrer. En una entrevista a Els Matins de TV3 , Aragonès ha considerat que la presència del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, és una "oportunitat" però que no és "garantia de res" tenint en compte els "antecedents de la política espanyola".Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Aragonès ha avisat al PSOE que no n'hi haurà prou en posar en marxa la taula de negociació per facilitar els comptes. "Que ningú es pensi que hi haurà un xec en blanc als pressupostos independentment del seu contingut", ha advertit.Aragonès ha afirmat, com ja va dir aquest dissabte en una entrevista a NacióDigital , que seria "el més natural i lògic" que ell participés de la taula de negociació entre governs i després ha confirmat que en formarà part. Pel que fa a Iglesias, el vicepresident ha recordat que Unides Podem és l'únic partit espanyol que en algun moment s'ha posicionar a favor d'un referèndum. Per tant, ha afirmat que "hauria de ser una oportunitat" però també ha volgut deixar clar que no és cap "garantia".El vicepresident ha posat l'accent en la necessitat de no desaprofitar l'oportunitat de tenir el govern espanyol assegut a una taula de negociació al marge de la figura del mediador. I preguntat per si ha convençut Torra per tal que el mediador no sigui un obstacle, Aragonès ha respost que n'està parlant amb el president de la Generalitat i s'ha mostrat convençut que "cap de nosaltres desaprofitarem l'oportunitat"."Mai havia passat que forçats per les circumstàncies hi hagi un govern espanyol assegut a una taula. No anem a parlar de l'Estatut i del finançament, sinó de la fi de la repressió i d'una consulta a la ciutadania. Amb això hi ha unitat", ha afegit.En aquest context, ha instat JxCat a "no entrar en un espiral de retrets i no furgar en la ferida" argumentant que l'adversari no és l'independentista del costat sinó l'Estat que està davant. "Hem de superar la temptació de mirar de reüll al company del costat perquè després de les eleccions ens haurem de posar d'acord", ha insistit per després afegir que amb el president Torra té una "excel·lent relació personal i complicitat". Pel que fa a la data de les eleccions que Torra anunciarà després que el Parlament aprovi els pressupostos, Aragonès s'ha mostrat convençut que la data serà fruit de les converses prèvies amb ERC.Preguntat per la reforma del Codi Penal que vol impulsar el govern espanyol per modificar el delicte de sedició, Aragonès ha dit que hi veu "arestes" i ha defensat que la via "més segura" és una llei d'amnistia tenint en compte que es tracta d'una "causa política".Aragonès ha calculat que la flexibilització de dues dècimes de l'objectiu del dèficit acordat al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de divendres passat suposen uns 500 milions d'euros però que, d'aquests diners, el Govern només en podrà gastar 70 perquè "la resta han d'anar a cobrir possible dèficit".No ha aclarit en quines partides dels pressupostos per al 2020 es destinaran aquests 70 milions i ha dit que hi ha moltes prioritats als pressupostos. "Ara quan vagi a la reunió del Govern tindré tots els companys amb una llista llarga", ha afegit.

