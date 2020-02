Torra matisa ara la urgència de la comissió bilateral i prioritza activar la taula de diàleg

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Hi ha dos marcs de negociació: la mesa de negociació per resoldre el conflicte polític, dret a l’autodeterminació i fi repressió, i paral·lelament hi ha la taula bilateral de gestió competencial” pic.twitter.com/36RL4rlz0T — Govern. Generalitat (@govern) February 11, 2020

L'endemà de la reunió amb Pedro Sánchez a Palau en què es va pactar activar la taula de diàleg aquest febrer , l'equip del president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar un missatge breu a la premsa: va demanar al conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, convocar "el més aviat possible" la comissió bilateral Generalitat-Estat per "tractar els incompliments, greuges i dèficits històrics de l’Estat cap a Catalunya". Bosch, en qui recau la responsabilitat de posar en marxa el mecanisme bilateral, havia demanat "prioritzar" l'activitat de la taula de diàleg, d'acord amb els compromisos presos pel Govern. Quatre dies després, Torra ha matisat la seva estratègia: la comissió bilateral es convocarà quan s'hagi reunit la taula de negociació entre governs.La priorització de la taula de diàleg s'ha discutit en el consell executiu d'aquest dimarts -tal com han confirmat fonts governamentals a-, tot i que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha exposat una explicació matisada del canvi d'estratègia. La portaveu ha evitat rectificar de forma explícita Torra i ha posat en el focus en la taula de negociació entre governs, tot dissipant la urgència de la comissió bilateral explicitada divendres. Les dues vies avançaran "en paral·lel", segons ha indicat en resposta als periodistes. La disparitat de posicionaments de la setmana passat s'ha resolt, doncs, en la primera reunió dels consellers de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC en la qual ha participat Torra després del contacte amb Sánchez a Palau.El missatge que van transmetre divendres els socis del Govern evidenciava les divergències a l'executiu, alimentades pel clima preelectoral, per molt que JxCat ja obri la porta a celebrar les eleccions després de l'estiu . ERC defensava activar sense més demora la taula de diàleg que va pactar amb el PSOE mentre que JxCat va situar la possibilitat que, entremig, també es convoqués la comissió bilateral Generalitat-Estat per atendre incompliments -especialment en matèria d'inversions- del govern espanyol.En la roda de premsa posterior al consell executiu, Budó no ha estat explícita sobre el calendari de les reunions -ni de la taula de diàleg ni de la comissió bilateral Generalitat-Estat-, però sí que s'ha esplaiat en la necessitat que els conflictes competencials es resolguin en el marc del mecanisme de relació entre administracions. Fonts de l'executiu, a banda, veuen complicat que la taula de governs es posi en marxa aquest mes, perquè encara cal nomenar els equips tècnics que la prepararan. Sánchez va proposar que fos al febrer, però es podria desplaçar als primers dies de març.Torra pretén que la taula de negociació entre governs se centri en la demanda de l'autodeterminació i l'amnistia, estratègia també defensada per ERC i que es tractarà en una futura reunió de partits i entitats treballaran "amb discreció", segons ha indicat la portaveu del Govern aquest dimarts. Fonts de la Moncloa, però, havien insistit en els darrers dies que Torra no va citar dijous la necessitat de convocar reunió mecanisme bilateral aquest mateix febrer, com tampoc va fer referència a la figura del mediador internacional . La qüestió es debatrà en una reunió d'entitats i partits independentistes.Fonts governamentals consultades per aquest diari exposen que la comissió bilateral Generalitat-Estat exigeix un "treball previ" de confecció de l'ordre del dia que va acompanyat de mecanismes administratius que requereixen planificació. La mateixa Budó ha apuntat que s'està treballant en la confecció d'aquest ordre del dia, sense aportar-ne més detalls. La portaveu ha indicat que el conseller Bosch es posarà en contacte amb altres departaments per conèixer si hi ha punts que es puguin tractar a la bilateral. "Es va acordar iniciar la taula de diàleg, i així ho van refrendar el president Sánchez i Torra", afirmava divendres Bosch per deixar clar quin era el calendari pactat.

