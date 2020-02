L'organitzadora del Mobile decidirà divendres si cancel·la el congrés pel coronavirus

L'organitzadora del Mobile World Congress, GSMA, decidirà divendres si cancel·la l'esdeveniment després del degoteig de baixes arran de la crisi sanitària mundial pel coronavirus. Intel, el fabricant de xips més important del món, i la xinesa Vivo han estat les últimes empreses a anunciar aquest dimarts que tampoc serà al congrés de Barcelona. La companyia nord-americana eleva ja fins a la desena el nombre total d'empreses que s'han esborrat del MWC per por a les conseqüències de l'epidèmia originada a la Xina.En un breu comunicat, Intel explica que "la seguretat i el benestar" dels treballadors i socis són la "principal prioritat" i que per això han decidit suspendre la seva participació al Mobile "per precaució". Agraeix a GSMA la seva "comprensió" i ha esperat assistir i donar suport a futurs esdeveniments del MWC.Intel tenia previst celebrar un esdeveniment el diumenge 23 de febrer a la Llotja de Mar per donar a conèixer les novetats de la marca en 5G i intel·ligència artificial.En paral·lel, les principals empreses de telecomunicacions d'Europa -Telefónica, Vodafone, BT i Orange- celebren una reunió al més alt nivell per valorar què faran. Per ara, no descarten cap escenari i, per tant, s'obre la taula hi ha la possibilitat d'abandonar.Per la seva banda, la companyia alemanya Gigaset i la xinesa Ulefone van anunciar aquest dilluns a la tarda que no aniran a la fira, després de valorar les "implicacions" i els "riscos" que ocasiona el brot de coronavirus. També aquest dilluns, la xinesa Umidigi va informar que cancel·la la seva participació a la fira, com també va fer al migdia l'operadora japonesa NTT Docomo. Al matí la també japonesa Sony havia comunicat igualment la seva renúncia. Per contra, la multinacional xinesa Xiaomi ha confirmat la seva presència a la fira.Aquestes baixes se sumen a les d'Amazon, que ho va confirmar diumenge al vespre , Nvidia, Ericsson i LG. Les empreses justifiquen la seva baixa a la capital catalana del 24 al 27 de febrer per l'emergència internacional que ha generat el brot, que (per ara) ha causat la mort de més de 900 persones, la majoria a la ciutat de Wuhan. En un comunicat , Sony havia explicat que ha estat monitoritzant la situació provocada pel coronavirus i ha pres aquesta "difícil" decisió donant la màxima importància a la seguretat i el benestar dels seus treballadors, socis, clients i mitjans de comunicació.La companyia manté la presentació dels nous models per al 24 de febrer però ho farà a través del seu canal de Youtube. En el mateix escrit, Sony agraeix la comprensió i el suport "en aquests temps de canvis".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor