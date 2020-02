Detenen un professor de l'institut de la Bisbal d'Empordà per abusos sexuals a estudiants d'ESO

Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de l'institut de la Bisbal d'Empordà per haver comès abusos sexuals al centre. Segons ha avançat el Diari de Girona , se l'investiga per haver fet tocaments a tres estudiants de secundària. Els Mossos van obrir una investigació després que, a finals de gener, des del mateix institut s'alertés el Departament d'Educació sobre possibles tocaments a alumnes de primer d'ESO.Segons el diari, la direcció va enviar també un comunicat a les famílies, on se'ls informava de la suposada "conducta inadequada" d'un docent i se'ls explicava que, després que una alumna els alertés sobre "accions denunciables" s'havia obert un protocol per "aclarir la veracitat i abast" dels fets.Els responsables de l'institut van reunir-se amb diferents alumnes i després de recollir tot allò que els havien explicat en un informe, el van enviar al Departament d'Educació. A partir d'aquí, els Mossos van començar a investigar i, finalment, divendres passat van detenir el professor per tres delictes d'abusos sexuals a menors.La detenció, posteriorment, es va deixar sense efecte en espera que el jutjat citi el docent a declarar. De moment, el professor està de baixa. D'ençà que es va destapar el cas, va deixar de treballar i les classes que impartia a l'institut ara les fa una substituta.Segons recull el Diari de Girona, es preveu que aquesta setmana Educació decideixi si adopta alguna mesura contra el docent (entre les quals podria haver-hi apartar-lo de la docència).

