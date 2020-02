Quants triangles hi veus? Només hi ha una resposta, però ningú es posa d'acord

La resposta que genera més consens: 18 triangles

Quants triangles veus en la imatge que encapçala aquesta notícia? Sis? Nou? 12? Més? La pregunta forma part d'un repte que ha desembocat en un debat força estès a la xarxa. Només pot haver-hi una resposta correcta, però ningú sembla capaç de posar-se d'acord.Popular Mechanics va difondre la imatge a través d'Instagram tot demanant ajuda als seus seguidors per desxifrar l'enigma. Com és habitual en aquests casos, la publicació acumula respostes molt dispars. N'hi ha que en veuen quatre. D'altres, 12. També n'hi ha que asseguren que en veuen 16, 18 o, fins i tot, 22.Ara bé, quina és la resposta correcta? És difícil de determinar. Tal com destaquen molts usuaris, el fet que el dibuix estigui fet a mà ho complica tot perquè no hi ha línies exactament rectes.Malgrat això, segons ha publicat el mateix perfil a la xarxa, que assegura haver consultat diversos matemàtics, a la imatge hi hauria 18 triangles. "La única manera de formar-los és que el vèrtex superior sigui part del triangle". A continuació, la il·lustració de la resposta. Hi estàs d'acord, però? S'admet debat.

