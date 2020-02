Fer el cafè, la cigarreta o esmorzar es descomptarà de la jornada

L’Audiència Nacional ha avalat que les empreses facin fitxar els seus treballadors quan realitzin pauses per fumar, prendre un cafè o esmorzar, amb l’objectiu de descomptar aquest temps de les hores treballades , segons informa Cinco Días . Així ho ha dictaminat en un cas de l’empresa Galp Energía España.L’Audiència considera que aquesta mesura no suposa un canvi substancial en les condicions de treball dels empleats. Per tant, l’empresa ho pot aplicar de manera unilateral si no arriba abans a un acord amb els representants laborals dels treballadors, tal com ha fet.CCOO va portar el cas als jutjats. A la denúncia reclamava que es prohibís a l’empresa activar aquesta mesura sense abans consensuar-ho amb els sindicats.

