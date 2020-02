VÍDEO Un anunci de 6 milions de dòlars per agrair als veterinaris que van salvar el seu gos d'un càncer

L'Scout és el Golden Retriever de set anys de David MacNeil. El gos va aconseguir superar un agressiu càncer i el seu amo va voler agrair als veterinaris que li van salvar la vida amb un anunci que es va emetre durant la Super Bowl i que podeu recuperar en el vídeo que encapçala aquesta notícia. MacNeil es va gastar sis milions de dòlars."La malaltia de l'Scout va ser devastadora. Volíem que la inversió en la Super Bowl d'aquest any no només creés consciència sinó també suport financer per a la investigació i els tractaments innovadors que es fan a la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat de Wisconscin, d'on l'Scout n'és pacient encara", destacava l'empresa i amo del gos en un comunicat.L'anunci, el·laborat per la seva empresa, dedicada a la venta d'accessoris per a cotxes, l'han vist ja milions de persones d'arreu del món.

