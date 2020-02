El coronavirus provoca la mort de més de 1.000 persones

El coronavirus ja ha provocat la mort de més d'un miler de persones. Concretament, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Salut de la Xina, la xifra de víctimes és de 1.016, un centenar més que fa tot just 24 hores. Les autoritats confirmen també que el nombre d'afectats s'eleva fins a superar els 42.500 casos.La immensa majoria de les 108 morts que es van registrar al llarg del dilluns es van produir a la província de Hubei, on es troba la ciutat de Wuhan, epicentre del contagi. A l'altra banda de la balança hi ha els pacients donats d'alta, que ja freguen gairebé els 4.000.A Catalunya no hi ha rastre del brot, però continua el degoteig constant d'empreses que s'esborren del Mobile World Congress, que ja ha perdut el 8% de la seva superfície d'estands després que grans companyies com Sony, Amazon, Ericsson o LG hagin renunciat a participar-hi. Aquest dimarts continuen les reunions de grans empreses per valorar la situació i decidir què faran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor