Els maristes indemnitzaran víctimes d'abusos sexuals

La institució religiosa dels maristes indemnitzarà alumnes víctimes d'abusos sexuals en alguns dels col·legis que gestiona, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN. Els responsables de l'ordre han signat un acord amb l'associació Mans Petites, creada per Manuel Barbero, pare d'una de les víctimes. La comissió de reparació s'ha creat aquest dilluns davant de notari.L'escàndol destapat pel rotatiu barceloní ha acumulat 51 denúncies policials contra 18 docents, dels quals 12 germans religiosos, 5 professors seglars i 1 monitor de menjador de col·legis de Barcelona, Badalona, Mataró i Lleida. A banda, la investigació periodística va determinar un nombre similar de presumptes afectats que no van presentar denúncia.Segons indica el diari, és la primera vegada que un orde religiós accepta indemnitzar econòmicament les víctimes dels abusos sexuals soferts en les instal·lacions que gestiona sense que hi hagi una ordre judicial que hi obliga.La comissió de reparació estarà integrada per professionals independents, dins dels quals n'hi haurà almenys un designat per la congregació i un altre que decidirà Mans Petites, l'entitat creada pel pare de la primera víctima que va sorgir a la llum. Entrevistarà les 31 presumptes víctimes que han contactat amb ell per avaluar si els fets que denuncien i les seqüeles que presenten són plausibles.Un cop superat aquest tràmit es decidirà la indemnització. Es prendrà com a barem les sentències per abusos sexuals dictades per la justícia espanyola en l'època recent. Precisament una d'aquestes sentències és la de l'Audiència de Barcelona contra Joaquim Benítez, el professor que va abusar del fill de Barbero, entre d'altres alumnes. L'Audiència va sentenciar 21 anys de presó per al docent, així com indemnitzacions de 60.000 euros per als abusos més greus i de 10.000 per als més lleus.La quantitat que determini la comissió no serà negociable, però també pot considerar que el relat de la víctima no és plausible i, en conseqüència, denegar la indemnització.

