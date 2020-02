Mor un home de 37 anys en un accident de moto a la ciutat de Lleida

El conductor d'un ciclomotor ha mort aquest dilluns a la tarda al passeig de Ronda de Lleida. La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís de l'accident a les 15.42 h.En el sinistre, que ha passat a l'altura del número 158, a prop de la plaça Europa, no s'hi ha vist implicat cap altre vehicle. La víctima és un veí de Lleida de 37 anys que hauria xocat amb la mitjana i després amb un cotxe estacionat i un arbre. Els serveis mèdics han intentat reanimar-lo però no han pogut fer res per salvar-li la vida.L'última víctima mortal en accident de trànsit dins de la ciutat de Lleida va ser una veïna de Lleida de 79 anys que va ser atropellada el 23 de desembre de 2019 al migdia mentre creuava un pas de vianants senyalitzat sense semàfor a l'avinguda Pinyana de Lleida, en la rotonda pròxima al carrer Valls d'Andorra, en direcció al barri de Balàfia.

