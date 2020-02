El president del TEDH diu que valorarà si investiga al TC per mala praxi en els recursos dels presos

I aquí us deixo la resposta. Gràcies, President Sicilianos. Tot i els obstacles, ens retrobarem més d'hora que tard. pic.twitter.com/hBvHKkrmDz — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) February 10, 2020

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) posa el Tribunal Constitucional (TC) en el punt de mira. Aquest dilluns, el president de l'organisme, Linos-Alexandre Sicilianos, ha assegurat que estudiarà si investiga el TC per possibles traves judicials als presos polítics.Les declaracions de Sicilianos arriben després que Diana Riba, eurodiputada per ERC, hagi retret el comportament de la justícia espanyola amb els presos independentistes. Riba ha assegurat que els magistrats del TC van establir una estratègia per impedir la internacionalització del conflicte català, tot recordant una informació publicada per Europa Press aquest diumenge.En aquest sentit, l'eurodiputada ha preguntat a Sicilianos si el TEDH té algun mecanisme per detectar i corregir aquestes pràctiques i si es pot guanyar celeritat i eficàcia davant aquests casos.El president del tribunal europeu ha assegurat que, en cas que arribi una denúncia, el TEDH l'estudiarà i constatarà si s'ha produït una infracció. "En alguns casos passats ja hem constat infraccions", ha comentat Sicilianos.

