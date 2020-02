Mor Diana Garrigosa, esposa de l'expresident Pasqual Maragall

Guardarem un lloc especial de la nostra memòria individual i col·lectiva per a Diana Garrigosa, amb el seu exemple i el seu caràcter, en agraïment a la feina feta. Una abraçada al president Maragall i a la resta de la família i amics — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 10, 2020

Assabentat de la mort de Diana Garrigosa, esposa del MHP Pasqual Maragall, vull expressar el meu condol i tot el meu afecte al president Maragall i a la seva família. Sóc testimoni del seu immens treball, generós i incansable, en la lluita contra l'Alzheimer. Descansi en pau. — Carles Puigdemont (@KRLS) February 10, 2020

Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. Nos deja una mujer fuerte que dedicó sus últimos años a impulsar la investigación para prevenir el Alzhéimer.



Un sincero abrazo, Pasqual. Un beso a toda la familia. DEP. https://t.co/sdL24pFd26 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 10, 2020



.@socialistes_cat Lamentem profundament la mort de Diana Garrigosa i traslladem el nostre condol a la seva família i amics. Que la terra li sigui lleu. Muere Diana Garrigosa, la esposa de Pasqual Maragall https://t.co/bYzdstqNbl — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) February 10, 2020

Colpida per la mort sobtada de la Diana Garrigosa. Una abraçada molt forta i tot el meu escalf a familiars i amics. Sempre ens quedarà el seu gran llegat al capdavant de la @fpmaragall — Teresa Cunillera (@CunilleraTeresa) February 10, 2020

Ningú esperava aquest adéu sobtat a Diana Garrigosa. Forta, discreta i lluitadora contra l’alzheimer. Una gran dona de BCN per mèrits propis.

El meu condol a la seva família i molt especialment al M.H. P. Maragall. La terra et sigui lleu, estimada Diana ❤️https://t.co/9AOhVjA6OH — Ada Colau (@AdaColau) February 10, 2020

Diana Garrigosa (Barcelona, 1944), esposa de l'expresident de la Generalitat i també exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall, ha mort de forma sobtada aquest dilluns als 76 anys. Ha estat en els darrers anys la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall de lluita contra l'Alzheimer, malaltia que pateix l'expresident.La trajectòria de Garrigosa ha estat molt vinculada a la de Maragall tant pel que fa a la vessant política com personal. Llicenciada en Econòmiques i professora d'informàtica -va treballar a l'escola Aula de Barcelona-, es va casar amb Pasqual Maragall l'any 1965 i van tenir tres fills.Garrigosa va ser militant del PSC durant dècades i va acompanyar Maragall en moments cabdals de la seva trajectòria política. Al 2006, però, quan es va fer públic que Maragall no tornaria a ser candidat a la presidència de la Generalitat i va ser rellevat de forma abrupta per José Montilla, es va donar de baixa del partit. Garrigosa va mostrar el seu malestar enviant una carta en la qual sol·licitava deixar de ser militant. Tot i això, i mentre Maragall va estar en primera línia de la política, sempre va mantenir una actitud discreta.Garrigosa ha dedicat els darrers anys, des de que li van detectar la malaltia a Maragall, a impulsar la fundació que porta el nom de l'expresident i de la qual n'era la cara visible i que es dedica a investigar l'alzheimer. Des del 2007, quan es va fer públic que l'expresident patia alzheimer, Garrigosa s'ha dedicat a fer actes per explicar les investigacions de la fundació i promoure que es destinin recursos per combatre l'alzheimer. Amb Maragall, va protagonitzar el documental Bicicleta, cullera, poma, de Carles Bosch, per donar a conèixer aquesta malaltia.En fer-se pública la seva mort, s'han succeït les mostres de condol provinents de tot l'espectre polític català i entitats socials. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït en un comunicat la "vocació de servei" al país que va tenir Garrigosa i la seva lluita contra l'alzheimer. També l'expresident Carles Puigdemont ha recordat l'"immens treball, generós i incansable en la lluita contra l'Alzheimer" de l'esposa de Pasqual Maragall."Ens deixa una dona forta que va dedicar els seus últims anys a impulsar la investigació per prevenir l'alzheimer", ha lamentat també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través de les xarxes socials. Des del PSC, el partit on va militar durant la meitat de la seva vida, també s'han expressat nombroses mostres de condol. Des del líder del partit, Miquel Iceta, a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha transmès el seu condol, especialment a Maragall. "Ningú esperava aquest adéu sobtat a Diana Garrigosa. Una gran dona de Barcelona per mèrits propis", ha assegurat en un missatge a les xarxes socials.

