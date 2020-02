Martí Domínguez guanya el premi Òmnium de novel·la amb «L'esperit del temps»

L'escriptor valencià Martí Domínguez ha guanyat el premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2019. Ho ha fet amb l'obra L'esperit del temps, "un llibre d'idees, fluid i convincent sobre un aspecte poc conegut del nazisme", segons ha destacat el jurat. Per l'autor, L'esperit del temps és un llibre escrit "amb l'objectiu d'alertar de l'arribada de la ultradreta a tants països del món, entre ells Espanya".



El premi està dotat amb 20.000 euros directes al guardonat i 5.000 euros addicionals destinats a la promoció de la novel·la. Per Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, el premi és "el més ben dotat a obra editada en llengua catalana". A banda, el dirigent ha reclamat la necessitat de tenir "una literatura capdavantera. És per això que Òmnium s'ha sumat a la petició d'una inversió pública que s'acosti al 2% d'inversió, "tan necessària per seguir-la prestigiant", segons Mauri.

Les altres dues obres finalistes han estat Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, i Sis nits d'agost, de Jordi Lara.Abans d'anunciar el guanyador del premi, Mauri, ha recordat que l'acte hauria d'estar encapçalat per Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017. "Tant de bo sigui l'últim premi en què el president d'Òmnium no hi pugui ser; a la presó la música no hi pot entrar i per això cada paraula, cada carta i cada llibre és una anhelada de llibertat per ell", ha apuntat Mauri.

