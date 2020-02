Torrent considera que mantenir els presos d'ETA lluny de casa és una mesura de «venjança»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que la política ha d'ajudar en el procés de pau al País Basc i que cal eliminar "obstacles" en la política penitenciària. Durant l'acte de presentació de la Declaració de la Junta de Portaveus de defensa de la pau al País Basc, Torrent ha argumentat que mantenir els presos d'ETA allunyats de casa en aquesta nova etapa només respon a una mesura de "venjança" que afecta els condemnats, les famílies i l'entorn. "La reconciliació necessita justícia, no venjança", ha apuntat.Torrent ha dit que cal que s'assumeixi el dolor causat tant a les víctimes com als supervivents. Ha recordat que en democràcia hi ha espai per a "totes les idees" excepte les que atempten contra els drets humans. El president de la cambra catalana ha explicat que el dolor que es pateix pels atemptats d'ETA és "immens" i que si va causar el dolor "injustificable", ha d'assumir i acceptar "que es van cometre accions imperdonables".Del reconeixement de les víctimes ha argumentat que no s'han de fer "distincions" i que totes necessiten ser ateses. Ha defensat que les divergències polítiques "no desapareixeran", però que s'han de canalitzar a través del diàleg i la política. "En democràcia hi tenen cabuda totes les idees menys les que atempten contra els drets humans i les que defensen l'odi i la violència", ha manifestat.A l'inici de la intervenció, Torrent ha parlat del compromís del Parlament i de la societat catalana amb la pau i la voluntat de conviure "pacíficament". Ha argumentat que històricament el poble català ha fet costat al basc pel que fa a l'aposta pel diàleg i la reconciliació. "Avui i sempre el Parlament serà al camí de la pau i la reconciliació", ha dit Torrent al final de l'acte. "Al Parlament hi trobareu sempre un aliat en la pau, la llibertat i els drets humans", ha conclòs.La cambra catalana ha fet aquest dilluns un acte per presentar la declaració de la Junta de Portaveus de defensa de la pau al País Basc. L'acte, promogut pel Foro Social Permanente para Impulsar un Proceso de Paz, ha estat presidit per Torrent, la presidenta del Parlament Basc, Bakartxo Tejeria, i altres membres de la mesa de la cambra basca.Pel que fa a la declaració, la Junta de Portaveus del Parlament ha aprovat una declaració que expressa el desig de la cambra catalana d'"acompanyar" el poble basc en el nou escenari de "convivència, pau i reconciliació" després que l'organització terrorista ETA abandonés les armes l'any 2017.El document, consensuat entre JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP reclama que es posi "la mirada en el futur perquè mai es tornin a repetir uns fets semblants" i censura les "actituds venjatives que dificulten que la cultura de la pau i de la no-repetició prosperi". És per això que el Parlament mostra el seu suport a "la pluralitat del poble basc en el seu camí cap a la consolidació d'una nova etapa". La declaració no ha estat subscrita per Ciutadans ni el PP.

