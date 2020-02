El coronavirus fereix el Mobile: buida el 8% de la seva superfície d'estands

📢 Conseller @jordiPuignero: "Hi ha una coordinació i seguiment diari entre totes les administracions per garantir el millor MWC aquest 2020" pic.twitter.com/wQ9Av5ZkOB — Tic Catalunya (@tic) February 10, 2020

L'alarma generada pel coronavirus aboca el Mobile a celebrar la seva quinzena edició en un ambient enrarit. L'epidèmia, que ja ha causat més de 800 morts , ha donat peu a què diverses empreses de telefonia hagin anunciat que no participaran en el congrés d'enguany. Fins a deu companyies han cancel·lat la seva presència, un fet que deixarà orfe alguns dels estands de majors dimensions. Les companyies que han confirmat la seva absència ocupaven un espai total de més de 9.500 metres quadrats, el 8% de la superfície total de l'esdeveniment, que ocupa 120.000 metres quadrats. La multinacional sud-coreana LG va donar el primer pas el passat dimecres després d'argumentar que vol "avantposar la seguretat i la salut dels seus treballadors, socis i clients", eliminant "completament" el risc d'exposar els seus treballadors. Després del seu anunci, els grups Ericsson, Sony, NTT Docomo, TCL, Nvidia, Amazon, Umidigi, Gigaset i Ulefone han optat per la mateixa decisió.La celebració del Mobile, però, no està en perill. Almenys així ho assegura l'administració pública, que ha reiterat que no hi ha, per ara, cap cas detectat a Catalunya. Pel que fa a l'estat espanyol, hi ha dos afectats: a Mallorca i a La Gomera. Aquest dilluns, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha assegurat que el congrés es farà "amb la més absoluta normalitat" tot i les baixes anunciades. A banda, el dirigent ha assenyalat que la xifra d'empreses que no vindran és "molt petita" per un esdeveniment que reuneix 2.400 companyies i no preveu que es facin enrere algunes de les companyies més importants, com Samsung o Huawei. En la mateixa línia es va expressar la setmana passada l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va fer una crida per celebrar el MWC "amb total tranquil·litat". En les darreres hores, també el president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat el suport de tot el Govern al conseller delegat de GSMA, John Hoffman.Lluny de l'organització, els experts opinen el mateix. Albert Vancells, coordinador de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, creu que la cancel·lació de l'esdeveniment suposaria "pèrdues milionàries". Segons els mateixos organitzadors, l'impacte econòmic d'aquesta edició al Mobile serà de 492 milions d'euros (unes dades que es van elaborar abans que comencés el degoteig de baixes)."Tot dependrà del nombre d'empreses que es facin enrere", afegeix Vancells. A dues setmanes de l'inici del Mobile, però, aquest professor de la UAB assegura que es produirà el temut efecte bola de neu. "A la que comença una, en van caient d'altres", indica.El principal afectat per aquestes cancel·lacions serà el mateix Mobile, tot i que les pèrdues a nivell econòmic calculen que no seran exagerades. "Totes les empreses ja s'han registrat i han avançat una part important dels diners per assistir-hi", puntualitza Vancells.Els hotels, restaurants i taxis seran els altres grans damnificats, tot i que l'impacte que generaran les baixes al Mobile és difícil de calcular (els organitzadors del Mobile no han facilitat dades sobre el nombre de congressistes i treballadors que no acudiran a l'esdeveniment). Malgrat tot, el Gremi d'Hotels de Barcelona ha confirmat aquest dilluns que s'estan cancel·lant les reserves d'alguns assistents i que viu la situació "amb preocupació".En qualsevol cas, les afectacions d'enguany consideren que no perjudicaran la reputació de l'esdeveniment. "L'arribada del coronavirus no és culpa del MWC", diu Vancells. De fet, aquest expert creu que les mesures preventives que estan adoptant els organitzadors "són prou bones". "No crec que les empreses deixin d'anar-hi en futures edicions per l'excepció d'aquest any", conclou.Desinfectar o canviar micròfons després de cada intervenció, augmentar els dispensadors per netejar-se les mans i recomanar als participants que no es donin la mà seran algunes de les mesures de caràcter preventiu que s'aplicaran al congrés. A més, des de la conselleria de Salut s'ha explicat que estaran preparats per intervenir davant de qualsevol sospita.: amb un espai de poc més de 600 metres quadrats, LG va ser la primera gran multinacional que va anunciar la seva absència al Mobile. La firma sud-coreana és una de les companyies referents pel que fa al desenvolupament de la tecnologia 5G, tot i que la seva gamma de productes també agrupa televisors, càmeres de vídeo i electrodomèstics.: és la baixa més sensible que tindrà el congrés. La multinacional sueca ocupava un espai de 6.052 metres quadrats, el segon més gran de tota la fira, només per darrere de la xinesa Huawei (que sí que ha confirmat la seva assistència). El desenvolupament del 5G, l'internet de les coses i la intel·ligència artificial són algunes de les seves principals línies de negoci.: el seu espai es reduïa a tan sols 40 metres quadrats, però el seu nom té un pes enorme en el món empresarial. El gegant del comerç electrònic, liderat per Jeff Bezos, va tancar l'any 2019 com la cinquena companyia més valuosa del món i unes vendes de 280.500 milions de dòlars (256.200 milions d'euros) l'any 2018, lleugerament per sobre de tot el PIB català.: l'estand de la japonesa havia d'ocupar 1.714 metres quadrats, una superfície equivalent a la de competidors com Qualcomm o Samsung (aquesta última encara no s'ha pronunciat sobre si assistirà o no al congrés). La multinacional japonesa és l'encarregada de desenvolupar coneguts models de telèfons intel·ligents com els Xperia.: l'empresa nord-americana és un dels noms a tenir en compte dins la indústria dels videojocs després de llençar el seu propi servei de videojocs al núvol. En el seu espai de 217 metres quadrats el grup pretenia mostrar-hi els seus avenços en termes d'innovació i intel·ligència artificial.: l'operadora japonesa participada en un 33% pel govern nipó és un dels principals proveïdor de tecnologia 2G, 3G i 4G al país. Al Mobile, el seu espai era de 872 metres quadrats.

