Puigneró sosté que el Mobile es farà amb «normalitat» i que la xifra de baixes és «molt petita»

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha assegurat que el Mobile World Congress (MWC) es farà "amb la més absoluta normalitat" tot i el degoteig de baixes d'expositors per l'amenaça del coronavirus. En una compareixença de premsa per traslladar un missatge de "calma absoluta", el titular de Polítiques Digitals ha assegurat que "no hi ha motius" per tenir por de l'epidèmia a Catalunya i tampoc per no celebrar el congrés de telefonia mòbil, que ha de tenir lloc entre el 24 i el 27 de febrer al recinte de Gran Via de la Fira.Segons ha explicat el conseller, la Generalitat, el govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona i la institució firal mantenen reunions "diàries" per monitoritzar la situació.En una roda de premsa convocada després que nou empreses, entre les quals Sony i Ericsson, hagin declinat participar en el MWC per no posar en perill els seus treballadors, Puigneró ha relativitzat l'impacte d'aquestes decisions. El conseller considera que la xifra de baixes és "molt petita" en un esdeveniment que ha de comptar amb 2.400 empreses.El Govern s'ha posat en contacte amb l'organitzadora, la GSMA, per traslladar-los que les administracions s'estan coordinant per organitzar "el millor Mobile", una conversa "breu" en la qual el conseller delegat, John Hoffman, ha agraït al president de la Generalitat, Quim Torra, la gestió que s'està fent del cas, ha explicat el conseller."A Catalunya hi ha 0 casos de coronavirus. Des del Govern treballem perquè el MWC es pugui desenvolupar amb la més absoluta normalitat", ha insistit Puigneró. Segons ha dit, l'executiu "està preparat" no només per organitzar el congrés de telefonia, sinó per "actuar en cas que hi hagués qualsevol possible sospita" de contagi per coronavirus.Tot i això, ha dit que "no pot assegurar" que es produeixin més baixes d'empreses expositores. El conseller ha afirmat també que "no li consta" que empreses importants per l'esdeveniment com Huawei o Samsung cancel·lin la seva participació.Sobre l'hipotètic impacte econòmic que pugui tenir sobre el congrés el descens d'empreses participants, Puigneró ha afirmat que "és d'hora" per a fer-ne una valoració i ha afirmat que, de moment, la xifra d'empreses que seran baixa és "reduïda" i, per tant, "l'impacte econòmic hauria de ser petit". El conseller ha volgut recordar que l'epidèmia del coronavirus és un problema a escala global que afecta moltes economies.L'organitzadora del congrés, la GSMA, ha anunciat que es duran a terme més actuacions de prevenció per a evitar un possible contagi del virus. Per exemple, es netejaran els micròfons a cada intervenció, es col·locaran més dispensadores i es recomana no donar la mà.En la mateixa línia, la Generalitat reforçarà els serveis sanitaris als voltants del MWC i s'assegurarà que hi ha un telèfon d'atenció 24 hores per atendre emergències, ha dit el conseller. "No podem permetre que se'ns inoculi el virus de la por, cosa que crearia un alarmisme absolutament injustificat", ha afegit.La llista de baixes al MWC com a precaució pel risc de coronavirus inclou les japoneses Sony i NTT Docomo, les nord-americanes Amazon i Nvidia, la sud-coreana LG, la finlandesa Ericsson, les xineses Umidigi i Ulefone i l'alemanya Gigaset.

