El vestit que portava la cantant Gisela als Oscars, fet a Granollers

El disseny del vestit que portava Gisela. Foto: Jordi Dalmau

La gala dels Oscar ha tingut un toc català amb l' actuació de la cantant barcelonina Gisela . I també el seu vestit, obra del dissenyador de Granollers Jordi Dalmau. Ell mateix ha explicat a la seva pàgina de Facebook que es tracta d'un "tul sedós empolsat en diferents tons de rosa amb la nostra tècnica del 'trinxat' per donar efecte plomes al moviment" amb pedreria al mateix to en rosa i plata cosida a mà.Dalmau afegeix que la feina s'ha fet "en temps rècord", i ha destacat que "no hi ha paraules per descriure l'immens orgull" que sent per Gisela i "per la seva fantàstica actuació". També ha explicat que la peça es va dissenyar segons les premisses de Disney pel que fa al color.Gisela ha format part de la segona actuació musical de la nit, en el conjunt de dones que posen veu al personatge d'Elsa a les pel·lícules de Frozen. L'Acadèmia de Hollywood ha reunit totes les "Elsa" d'arreu del món per interpretar juntes Into the Unknown, el tema més conegut de Frozen II, la segona part de les aventures de les dues princeses de Disney.Amb Idina Menzel (autora original i guanyadora de l'Oscar) i Aurora també hi han actuat Maria Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Willemijn Verkaik (Alemania), Takako Matsu (Japón), Carmen Sarahí (Latinoamérica), Lisa Stokke (Polonia), Anna Buturlina (Rusia) y Gam Wichayanee (Tailandia). Una de les polèmiques de la nit ha estat que els Oscars ha titulat com a "castellà" la versió de la Gisela i no pas com a "espanyol". A Carmen Sarahí, versió llatinoamericana, li han posat el subtítol en "espanyol".

