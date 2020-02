Ponsatí es proposa treballar «intensament» per la independència des de l'Eurocambra

Clara Ponsatí, eurodiputada de Junts per Catalunya (JxCat), ha assegurat aquest dilluns que treballarà "intensament en defensa de la independència" des del seu escó a l'Eurocambra. Abans d'assistir al seu primer plenari a Estrasburg, Ponsatí ha dit que és una "gran alegria" sumar-se a Carles Puigdemont i Toni Comín com a membre del Parlament Europeu."Ens posarem a treballar intensament en defensa de la independència, l'amnistia, l'autodeterminació i la llibertat", ha reivindicat. Acompanyada de Puigdemont i Comín, l'eurodiputada de JxCat ha denunciat l'absència d'Oriol Junqueras al plenari. "Exigim que succeeixi de forma immediata. És un escàndol que la justícia espanyola no compleixi les ordres de la justícia europea", ha dit.El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, s'ha dirigit al president del Parlament Europeu, David Sassoli, per presentar el suplicatori contra Ponsatí , acreditada com a eurodiputada la setmana passada. D'aquesta manera, l'alt tribunal espanyol fa efectiu el primer pas per intentar aixecar la immunitat de l'exconsellera, tal com havia fet amb Puigdemont i Comín.

