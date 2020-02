Tornen les multes a les motos mal aparcades a les voreres a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona reprendrà aquest mes de febrer la campanya Ciutat de Vianants, que té com a objectiu alliberar les voreres d'obstacles. En aquest sentit, es reactivaran les multes a les motos mal aparcades, tot i que, prèviament, hi haurà d'informació i una altra d'avisos de la Guàrdia Urbana.El consistori emprendrà una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia, on s'ha detectat que hi ha més de 2.000 motos estacionades de manera incorrecta. Es farà una intervenció intensiva que durarà un any i mig. L'objectiu és que les motos aparquin correctament a la calçada, en aparcaments subterranis o en voreres senyalitzades o amb amplada suficient.L'ajuntament ha triat deu zones de Barcelona, una per districte, on es considera prioritari realitzar una actuació intensiva: l'avinguda Francesc Cambó a Ciutat Vella, el carrer Girona a l'Eixample, la plaça Joan Peiró a Sants-Montjuïc, la zona de Sabino Arana-Gran Via Carles III a Les Corts, l'àrea de Borí i Fontestà i Can Ràbia a Sarrià-Sant Gervasi, la plaça del Nord a Gràcia, la zona de la Font d'en Fargues i passeig Maragall a Horta-Guinardó, l'àrea de Fabra i Puig i el carrer Teide a Nou Barris, el carrer Neopàtria a Sant Andreu i el carrer Bolívia a Sant Martí.En aquests espais es desplegaran informadors que explicaran als ciutadans la normativa i oferiran informació sobre les alternatives d'aparcament subterrani i a la calçadamés properes, que oferiran ofertes i descomptes especials.Un cop finalitzada aquesta fase informativa, la Guàrdia Urbana de Barcelona iniciarà un període d'avisos en el qual deixarà una notificació als usuaris d'aquelles motos que estiguin mal aparcades. Posteriorment, s'iniciaran les sancions i retirada de motos estacionades incorrectament. A banda del control permanent de la Guàrdia Urbana, empleats de l'empresa municipal B:SM faran un manteniment posterior per assegurar que no es torna a aparcar en ubicacions incorrectes.A la campanya de ciutat s'hi sumarà una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia. L'objectiu és actuar sobre les més de 2.000 motos que s'han detectat estacionades irregularment a la vorera i que generen problemes d'accessibilitat importants amb els vianants i consumeixen una gran proporció d'espai públic, en una zona on és escàs.Per aquest motiu, s'ha dividit tota la Vila de Gràcia en 7 àmbits d'actuació i en paral·lel al que es faci a la resta de la ciutat, s’hi actuarà de manera específica seguint el mateix procediment. El primer espai on s'intervindrà serà l'interior del perímetre comprès per la Travessera de Gràcia, Diagonal, Gran de Gràcia i Via Augusta. En aquesta zona s'han arribat a detectar fins a 150 motos aparcades de manera incorrecta, i coincideix que és un espai amb una alta densitat d'escoles.En el cas de la Vila de Gràcia cada dos mesos se sumarà una zona nova fins a cobrir tot el barri. Posteriorment també està previst actuar en zones adjacents.

