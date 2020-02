Junqueras demana reconsiderar la no admissió a tràmit de l'«habeas corpus»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat reconsiderar la decisió del jutjat de Manresa que va denegar admetre a tràmit l''habeas corpus' que va sol·licitar el 10 de gener. Ha presentat un escrit on demana la nul·litat d'aquesta interlocutòria argumentant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea està per sobre de qualsevol òrgan nacional."Aquesta magistrada pot tenir o no dubtes sobre l'abast de la immunitat parlamentària europea declarada pel TJUE, però el que no pot fer és privar del debat sobre la il·legalitat d'una privació de llibertat que es titlla d'irregular", apunta, i avisa que això "vulnera el dret d'accés als tribunals, de tutela judicial i a la llibertat i drets polítics relacionats". També alerta que generaria un "dany irreparable".L'escrit argumenta que, tot i que la presó prové d'una decisió judicial, en aquest cas hi ha un fet nou, el pronunciament del TJUE. Després de recordar la "primacia del dret de la Unió i dels drets fonamentals i humans", Junqueras i la seva dona subratllen que les obligacions que va establir el tribunal europeu són "ineludibles"."Mantenir una persona a la presó o continuar les actuacions judicials una vegada ha estat escollit eurodiputat sense l'autorització del Parlament Europeu implica una vulneració de la seva immunitat i dels seus drets fonamentals a la llibertat, al judici just i a la representació política", subratlla. A això li suma altres elements, com ara la declaració d'arbitrarietat de la detenció de Junqueras per part del grup de treball de Nacions Unides.També afegeix que no hi ha un possible recurs després de la decisió del Suprem de mantenir Junqueras a la presó tot i el TJUE, motiu pel qual considera necessari com a mínim admetre a tràmit l''habeas corpus' i que la magistrada "doni compliment al dret de la Unió o fonamenti el seu apartament en raons de fons".

