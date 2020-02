Cs envia cartes a PP i PSOE per proposar coalicions electorals a Catalunya, el País Basc i Galícia

Ciutadans (Cs) ha enviat cartes a les direccions del PP i el PSOE, així com a la d'UPyD -amb còpia als líders autonòmics- per plantejar candidatures conjuntes a les pròximes eleccions a Catalunya, el País Basc i Galícia. El moviment ha coincidit amb l'anunci del lehendakari Iñigo Urkullu, que avançarà els comicis a Euskadi al 5 d'abril . Els comicis gallecs seran a la mateixa data. El calendari dels catalans encara no està definit.La formació taronja també ha enviat missives a plataformes de la societat civil com Societat Civil Catalana, Concòrdia Cívica Catalana o S'ha Acabat. La portaveu de la gestora de la formació liberal, Melisa Rodríguez, ho ha detallat aquest dilluns als mitjans de comunicació. Rodríguez ha defensat -tal com detalla la carta enviada a les formacions constitucionalistes- que cal arribar a un acord "transversal" perquè la situació política és "excepcional".Cs entén que ara és el moment de parlar de la fórmula electoral -la coalició, per exmple- i no de qui la integrarà o la liderarà. A Catalunya s'han fet travesses amb el nom de Manuel Valls, líder de Barcelona pel Canvi, plataforma que va presentar-se a les eleccions municipals a la capital catalana de la mà de Cs, amb qui després va trencar relacions.

