El govern espanyol tipificarà com a delicte l'apologia del franquisme

El govern espanyol inclourà en la reforma del Codi Penal la tipificació com a delicte de l'apologia i exaltació del franquisme. Així ho ha explicat aquest dilluns al matí la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, en un esmorzar informatiu a Madrid. Aquesta va ser una de les p romeses que va fer Pedro Sánchez en campanya electoral , tot obrint la porta a il·legalitzar la fundació Francisco Franco."En democràcia no s'homenatja a dicatadors i tirans", ha afirmat Lastra. També ha dit que l'executiu de coalició exhumarà les víctimes del franquisme que encara estan en fosses comunes i retiraran la simbologia franquista que encara queda en llocs públics.El govern espanyol ja va avançar que també vol reformar altres delictes com el de sedició, d'impacte clar i directe en el conflicte amb Catalunya, o aquells sobre el consentiment sexual en la nova redacció del Codi Penal.

