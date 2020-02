Torra trasllada el seu suport al Mobile davant les baixes pel coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat als organitzadors del Mobile World Congress el seu suport davant la caiguda de participants arran del coronavirus. Empreses com Sony Amazon i Ericsson han cancel·lat la seva assistència al congrés de tecnologia mòbil, que se celebra entre els dies 24 i 27 de febrer.En concret, Torra s'ha posat en contacte amb John Hoffman, conseller delegat de GSMA -l'empresa organitzadora del Mobile- per garantir-li la "coordinació" de totes les institucions implicades en el congrés de mòbils. Companyies com LG i Nvidia també han fet saber que no participaran en aquesta edició perquè temen l'epidèmia del coronavirus, amb epicentre a la Xina i que condiciona l'esdeveniment barceloní.Al congrés no hi podrà accedir cap persona que hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans –s'haurà d'acreditar amb el passaport o un certificat mèdic- ni qui provingui de la província xinesa de Hubai, epicentre del brot. Altres mesures que l'organització ha previst són implementar controls de temperatura o fer que tots els assistents certifiquin que no han estat en contacte amb ningú infectat.El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dilluns que ara mateix "no es contempla cap escenari que no sigui el de celebrar amb normalitat el Mobile".El número 2 del govern de Colau ha assenyalat que Barcelona està "preparada" per acollir l'edició d'enguany de la fira. Sobre l'anunci de les empreses que no hi participaran, ha afegit que espera que sí que puguin venir l'any que ve. Davant la possibilitat que s'ajorni o no l'esdeveniment -previst del 24 al 27 de febrer-, el tinent d'alcalde ha deixat clar que la decisió pertoca a l'organització, és a dir, a la GSMA.

